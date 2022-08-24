ياسين التهامي "يُسلطن" جمهوره بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أحيا الشيخ ياسين التهامي حفلا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، وذلك مساء اليوم، الأربعاء.

وتفاعل الجمهور مع ياسين التهامي فور صعوده على خشبة المسرح، حيث قدم مجموعة من الأناشيد والقصائد الصوفية، وذلك في حضور، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وبلغت قيمة تذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 20 جنيها فقط، يحصل عليها الجمهور من منافذ على مدخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، خصصها رئيس دار الأوبرا المصرية، مجدي صابر.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها ، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش ، کورال اطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق اطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته ، فريق وسط البلد ، المطربة مروة ناجي ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، مصطفى حجاج وفرقته ، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى ، مى كمال وفرقتها ، أحمد جمال وفرقته ، المنشد الشيخ ياسين التهامي ، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها ، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة) ، أوركسترا النور والأمل ، نوال الزغبي وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نادية مصطفي وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، نسمة محجوب وفرقتها ، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، الموسيقار عمر خيـرت ، الى جانب حفلين لنجوم الاوبرا للموسيقى العربية بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويلا.