صبا مبارك أمام البحر وإنجي المقدم جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان جريء، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام سيارة فارهة.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

رولا سعد

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان كلاسيكي أنيق.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "الجيم"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال ممارستها الرياضة من داخل "الجيم".

ديانا هشام

نشرت الفنانة ديانا هشام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "بدلة" صيفية من اللون البرتقالي، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.