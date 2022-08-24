أشرف عبد الباقي ينشر صورة قديمة لـ محمد عبد الرحمن ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أشرف عبد الباقي صورة قديمة للفنان محمد عبد الرحمن، الشهير بـ"توتا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق عبد الباقي على الصورة: بد الرحمن لما كان لسه توتا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي مسلسل "أنا وهي"، وشارك في بطولته: هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمود البزاوي، محمد ثروت، سلوى محمد علي، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

بينما يعرض للفنان محمد عبد الرحمن عرض فيلم "الدعوة عامة"، تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز، من إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبدالرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها.