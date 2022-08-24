هاني شاكر يهنئ الزملكاوية بـ الدوري المصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان هاني شاكر مشجعي نادي الزمالك بالدوري المصري للمرة الـ14.

ونشر شاكر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "توتير": "مليون مبروك الدوري لكل زملكاوي".

ومعروف عن الفنان الكبير هاني شاكر انتمائه لنادي الزمالك، حتى أن شائعة انتشرت منذ فترة تفيد ترشحه لرئاسة نادي الزمالك، إلا أنه نفى الشائعة.

وتوج نادي الزمالك رسمياً بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه.

وحسم الزمالك اللقب قبل خوض مباراة الجولة 32 ضد فريق الاتحاد السكندري، حيث لن ينجح أي فريق آخر منافس في الوصول إلى النقطة رقم 75 التي حصل عليها الزمالك بالفوز في المباراة السابقة.

وتوج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 بعد تعثر منافسه بيراميدز بالخسارة (1-0) أمام فيوتشر في مباراة الجولة 32 في المسابقة.