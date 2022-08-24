بالصور.. الشيخ ياسين التهامي يحيي حفلا بمحكى القلعة بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انطلق منذ قليل حفل الشيخ ياسين التهامي، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 30.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع "سلطان المداحين" كما يطلق عليه جمهوره، فور صعوده على خشبة المسرح، ويقدم "التهامي" في الحفل باقة من أشهر الأناشيد والقصائد الصوفية.

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على حضور الحفل، كما حضر الحفل المخرج رؤوف عبدالعزيز، والمؤلف ناصر عبدالرحمن.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، وشارك في المهرجان عدد من نجوم الفن أبرزهم: هشام عباس، مدحت صالح، أحمد جمال، نسمة عبدالعزيز..