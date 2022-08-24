محمد نور يتوسط للصلح بين نقابة المهن الموسيقية وحمو بيكا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان محمد نور جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو يناشد فيه نقابة المهن الموسيقية بقبول اعتذار مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق الفنان محمد نور على مقطع الفيديو: " لكل أعضاء نقابة المهن الموسيقية إخوتنا الكبار اللي طول عمرهم معانا في كل كبيرة وصغيرة بعتذرلكم ببالنيابة عن حمو بيكا هو أكيد مكنش يقصد الانسان وقت الغضب مش بيعرف يقول إيه هو بس عاوز يشتغل ودي كلمه أثرت فيا طبعا".

وتابع:" ولكن ده ميديلوش أي حق إن يغلط في أي حد من أساتذتنا الكبار هو هيعتذر وعشان خاطري أنا تقبلوا اعتذاره، وأنا هجيبوا وأجيلكم ونخلص الموضوع وتشغل إن شاء اللهً أتمنى تقرأ الكلام ده وتعتزر وهما مفيش أطيب منهم والموضوع يخلص أنا بس تدخلت عشان عارف إنك طيب وفي حالك وعندك جمهور بيحبك وهما محترمين فوق الوصف".

واستكمل: "أهل، وحقيقي مش مجرد نقابة، وعفا اللهً عما سلف شكرا وأتمنى من الجميع محدش يغلط أو كده في الكومنتات، أنا فقط مقدرتش أسمع حد بيقول نفسي أشتغل وأنا محاولش أساعد شكرا للجميع طولت عليكوا شكرا لأستاذ أحمد رمضان والمايسترو الاستاذ حماده أبو اليزيد وأنا متاكد إنكم هتتعاونوا معايا وده مش جديد عليكوا".

ورد حمو بيكا في تعليق على محمد نور: "شكرا لأخويا النجم محمد نور اللي إنت شايفه أنا هعمله أنا عاوز آكل في بلدي، علشان أنا بحب جمهوري في بلدي واللي حضرتك شايفه أنا معاك فيه، وعفا الله عما سلف وطبعا أي حد علي دماغي ودي مبادرة كويسة منك شكرا لدعمك ليا، وأنا اخوهم الصغير".