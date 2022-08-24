خاص| ياسمين الخطيب: "بعد تطبيق الڤار انتهى زمن الظلم وبدأ زمن الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجهت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب رسالة للجمهور وللجهاز الفني لنادي الزمالك، بعد تتويجه رسميا ببطولة الدوي المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

وقالت "الخطيب" لـ "الخليج 365": "رسالتي لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، شكراً لإيمانكم إن الزمالك قادر وإصراركم على النصر".

وتابعت: "فوز الزمالك السنة دي لا يعد انتصار عادي، لأنه تم في ظروف صعبة، لجنة معينة ثم مجلس الإدارة، رحيل للاعبين مهمين، ظروف مادية صعبة، غياب الدعم الإعلامي، في حين إن المنافس الأول (الأهلي) يتمتع بكل الدعم، المال والإعلام وصفقات اللاعبين، لكن الزمالك حقق معجزة حقيقية بانتصاره في أصعب الظروف".

واستكملت: "كمان أمير مرتضى هو أحرف مدير كرة معاصر في تاريخ الزمالك وله فضل كبير لا ينكره إلا جاحد، ويبقى البطل الحقيقي هو الجمهور إللي طالما كان شعاره "سنظل أوفياء"، الجمهور اللي واقف ورا ناديه في عصور الانكسار كما في عصور الانتصار وهو واثق ان الزمالك سيعيد الأمجاد وقد كان".

ووجهت ياسمين الخطيب رسالة للنادي الأهلي: " أقول للنادي الأهلي عليه أن يقبل الحقيقة التي غابت عنه طوال السنوات الماضية.. بعد تطبيق الڤار انتهى زمن الظلم وبدأ زمن العدل.. زمن الزمالك".