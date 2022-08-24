"شبه مديحة كامل".. الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ منة فضالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، وعلقت: "بحث عن شخص يستمتع بجنونك وليس أحمقا يجبرك على أن تكون عاديا".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: "بحبك، حبيت فستانك، رائعة، حبيبتي يا منوش بحبك يا قلبي، الجمال كله، ماشاء الله تبارك الرحمن، منوش العسل، شبه مديحة كامل جدا".

ومن ناحية أخرى تواصل منة فضالي تصوير مشاهدها في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، ، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.