بدء حفل ياسين التهامى بمهرجان القلعة وسط تفاعل كبير من الجمهور

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل شيخ المنشدين الشيخ ياسين التهامي، المقام ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته 30، وكعادته استطاع خلق حالة من السمو الوجدانى على مسرح القلعة، واستقبله جمهوره من مختلف الثقافات والفئات العمرية، وتفاعل معه بشكل كبير.



ياسين التهامى

وحرص كل من الدكتور أشرف زكي والمخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف ناصر عبد الرحمن على حضور حفل الشيخ ياسين التهامي ضمن فعاليات مهرجان القلعة.

وقدمت فرقة مواويل بقيادة سيد إمام وعبد الرحمن بلالة حفلا ضمن أيام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، وتفاعل الجمهور مع أغانيهم ومنها احنا البلدي وياليل يابو الليالي ويابت جمالك وقمر سيدنا النبي وعدد من المواويل، كما قدموا أغنية ابتدا قلبي لكوكب الشرق أم كلثوم.

وانطلقت الأربعاء الماضى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، والذى تنظمه دار الأوبرا، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا حتى 31 أغسطس الجارى، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبي وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نادية مصطفي وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.