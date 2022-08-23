شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مواويل تغنى لـ كوكب الشرق أم كلثوم فى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت فرقة مواويل بقيادة سيد إمام وعبد الرحمن بلالة حفلا ضمن أيام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، وتفاعل الجمهور مع أغانيهم ومنها احنا البلدي وياليل يابو الليالي ويابت جمالك وقمر سيدنا النبي وعدد من المواويل، كما قدموا أغنية "فكرونى" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وانطلقت الأربعاء الماضى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، والذى تنظمه دار الأوبرا، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا حتى 31 أغسطس الجارى، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبي وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نادية مصطفي وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.