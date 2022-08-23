شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن: "الدعوة عامة" يستحق المشاهدة وفرحان إني خسيت ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور العرض السينمائي فيلم "الدعوة عامة" وهو من بطولة محمد عبد الرحمن "توتا" وأحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، حيث انطلق الفيلم في دور العرض للمنافسة في موسم الصيف، من إخراج وائل فرج.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

الخليج 365 التقى بطل الفيلم محمد عبد الرحمن والذي كان قد أجرى عملية قلب مفتوح بعدما تعرض لأزمة صحية أثناء آخر أيام تصوير فيلمه "الدعوة عامة" وفي تصريحات لليوم السابع قال محمد عبد الرحمن إن حب الناس ودعواتهم هي من أدخلت الفرحة على قلبه معتبرا أنها من أسباب شفائه بعد ربنا عز جل مشيرا إلى أنه سعيد بأنه فقد الكثير من وزنه.

وتحدث الفنان محمد عبد الرحمن " توتا"، لـ " الخليج 365"، عن الأزمة الصحية التي مر بها الفترة الأخيرة وإجرائه عملية قلب مفتوح" وقال توتا إن أكثر ما فرحه وأزال عنه أثار التعب وعملية القلب، هو حب الناس و ودعاوتهم له بالشفاء وكمية الحب التي شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا ما شاهده من حب وصله من خلال مكالمات الأصدقاء، مشيرا أن كل ذلك شاهده بعد ما فاق من أثار العملية وسعد جدا بكرم ربنا الذي لخصه له حب الناس وهو أهم من أي شيء آخر علي حسب قوله.

وتابع محمد عبد الرحمن توتا:" والحمد الله أنا في مرحلة التعافي وإن شاء الله أرجع مثل الأول وأنا سعيد بإننى فقدت الكثير من الوزن".

وعن ظروف تصوير الفيلم الصعبة، خاصة مع مرضه، قال محمد عبد الرحمن إن الظروف الصعبة في فيلم "دعوة عامة" كانت فقط في آخر يوم عندما تعبت ولكن خلاف ذلك كان الأجواء طيبة و جميلة وكنا جميعا سعداء ومبسوطين بما قمنا بتصويره في الفيلم ولم يكن لدينا أي مشكلة في الضغط علي أنفسنا لتقديم عمل سينمائي يستحق المشاهدة ويعجب الجمهور".