شكرا لقرائتكم خبر عن "ما لا نعرفه عن مريم" و"باب الدنيا" الأفضل فى ملتقى رؤية لأفلام الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ملتقى رؤية لأفلام الشباب فعالياته اليوم الثلاثاء، الذى أقيم في الفترة من 20 وحتى 23 أغسطس الحالى بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وتنافس فيه 28 فيلما.

وأعلن الملتقى عن جوائزه، إذ فاز بجائزة أحسن فيلم روائى قصير فيلم "ما لا نعرفه عن مريم" للمخرج مراد مصطفى، كما فاز فيلم "باب الدنيا" للمخرج عبد الرحمن محمود بأفضل فيلم تسجيلي، كما حصل فيلم "درامز" للمخرجة ناهد نصر على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

وتكونت لجنة تحكيم الملتقى من كل من الناقد أحمد شوقي والمخرج محمد حماد، والفنانة هبة عبد الغني. على أن تكون الجائزة المقدمة من المركز القومي للسينما للمخرجين الفائزين بالملتقي هي قيام المركز بإنتاج الفيلم القادم لكل منهم.



ملتقى رؤية



ملتقى رؤية



ملتقى رؤية