بعد 13 عاما من طرح الجزء الأول.. شاهد الملامح الأولى لـAvatar 2

القاهرة - سامية سيد - كشفت القائمون على سلسلة أفلام Avatar، عن ملامح جديدة للجزء الثانى الجديد المقرر طرحه فى 23 سبتمبر المقبل بدور العرض السينمائى فى جميع أنحاء العالم، بعد نحو 13 عاما من طرح الجزء الأول الذي يعد طفرة في السينما الـ3D في العالم، حيث حقق آنذاك إيرادات تخطت حاجز الـ 2.9 مليار دولار.

وعلى جانب متصل، حذفت منصة ديزنى الجزء الأول من الفيلم الملحمى Avatar بدون الكشف عن الأسباب، وذلك قبل إصدار الجزء الثانى بعنوان Avatar: The Way of Water ، حسبما نشر موقع gamerant.

ولطالما حقق Avatar نجاحًا كبيرًا مع الجماهير، واحتفظ بالرقم القياسي الذى تجاوز 2.85 مليار دولار، وAvatar هو الفيلم الوحيد الذى أنتج قبل عام 2010 فى قائمة أفضل 10 أفلام مع أعلى نسبة مشاهدة في شباك التذاكر.

وكان الحساب الرسمى للجزء الثانى من فيلم Avatar كشف على موقع يوتيوب، عن فيديو ترويجى جديد لـ العمل المنتظر، وسيطرح تحت اسم Avatar: The Way of Water، وصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و38 ثانية، واحتوى على لقطات متنوعة ومشوقة للفيلم الجديد، العمل من إنتاج شركة 20th Century.