شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الفرنسية ماريان بورجو: سعيدة بتكريمى فى مصر بلد الحضارة الفرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الفرنسية الكبيرة ماريان بورجو عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، فى الدورة الـ38 التى تقام فى الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، وتحمل اسم النجم محمود حميدة.

وتابعت ماريان بورجو: "لا أعرف كيف أعبر عن سعادتى بهذا التكريم، وحينما وجهت لى الدعوة من إدارة المهرجان كنت فى غاية السعادة والفخر أننى سأعود إلى الإسكندرية مدينة السحر والجمال، التى قمت بزيارتها عندما كنت طفلة بصحبة والدتي، فكانت أياما جميلة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة".

وأضافت بورجو أنها ممتنة لهذا التكريم العظيم وهو تكريم من مصر البلد التى عاشت فيها والدتها لمدة ثلاث سنوات وزارتها مرة واحدة خلالها، موجهة الشكر للمهرجان ولرئيس المهرجان الذى فكر فى ظل هذه الظروف العالمية الصعبة أن يتمسك بفكرة تكريم امرأة فرنسية، وبالتالى التكريم له طعم خاص حينما يكون من مصر منارة الفنون والإبداع.

وأشارت بورجو إلى أنها تنتظر هذا اليوم الذى سيكون من أسعد وأجمل أيام حياتها، حيث تتذكر حينما كرمت فى الهند فكان التكريم طبيعيا نظرا لما قدمته من أعمال فى الهند، لكن حينما يكون التكريم من مصر هنا يجب أن تقف وقفة شكر لرئيس المهرجان الذى أبهرها باختياره الذكى، والذى جعلها تشعر بالسعادة لدرجة البكاء.