شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توم كروز يتجاهل معجب يرغب فى توقيعه بعد وصوله نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم توم كروز أثناء محاولة أحد المعجبين الركض وراءه والحصول على توقيعه بمجرد خروجه من مهبط الطائرات الذى هبط فيه بطائرته الهليكوبتر بعد رحلة إلى مدينة نيويورك، وفقاً لعدد من المواقع التي نشرت الصور له وهو يذهب لركوب سيارته، ومنها موقع الديلي ميل.



توم كروز

التقرير أضاف أن الممثل ذو الـ 60 عاما بدا غير مهتم بالتوقيع، واستمر في الذهاب إلى سيارته دون اكتراث بمن خلفه، مثلما ظهر خلال الصور.

على جانب آخر حقق فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick إيرادات ضخمة للغاية وصلت إلى مليار و377 مليونًا بدورالعرض المختلفة حول العالم، والعمل من إنتاج شركةParamount Pictures، وذلك منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم.



توم كروز وخلفه رجل يرغب فى توقيعه

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 673 مليونًا و724 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 704 مليونًا و200 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.