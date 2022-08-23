شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يتوسط للعفو عن حمو بيكا.. ونقابة الموسيقيين ترد: لا تصالح معه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توسط الفنان محمد نور للعفو عن مغنى المهرجانات حمو بيكا، وعودته للعمل من جديد، خاصة بعدما الاستغاثة التى أطلقها بيكا فى فيديو على صفحته على "فيس بوك"، مطالبا بالسماح له بالعمل.

ونشر محمد نور فيديو على "إنستجرام" قال فيه: "لكل أعضاء نقابة المهن الموسيقية، أخوتنا الكبار، بعتذر لكم بالنيابة عن حمو بيكا.. حمو لم يكن يقصد الإساءة، وأتمنى أن تقبلوا اعتذاره، أنا هجيبوهلكم ونخلص الموضوع.. أنا مقدرتش أسمع حد بيقول نفسي أشتغل وأنا محاولش أساعد، وشكرا لمجلس النقابة".

من جانبه قال سعد متولى المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين فى تصريح لـ"الخليج 365" ردا على توسط محمد نور للعفو عن بيكا: "إن النقابة ترفض التصالح مع بيكا"، مؤكدا أن بيكا حرر محضرا ضد أحمد رمضان عضو المجلس، كما أن بيكا يرسب فى الاختبار كلما تقدم لها.

وكان الفنان هانى شاكر النقيب السابق للموسيقيين قد صرح بأن نقابة الموسيقيين تراجعت عن تنفيذ حكم بحبس حمو بيكا لمدة عامين، مشدداً على أن النقابة ليست ضد بيكا، ولم يكن يستطع الهجوم على النقابة فى حال تنفيذ الحكم بحبسه.