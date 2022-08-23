شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يخضع لعملية جراحية دقيقة فى القلب.. وابنه: دعواتكم بالتعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع المطرب محمد ثروت لعملية جراحية دقيقة بالقلب، فى النمسا، وهى العملية الثانية له فى نفس العام، إذ أجرى جراحة فى القلب فى شهر يونيو الماضى.



محمد ثروت

ونشر أحمد ثروت ابن الفنان محمد ثروت، صورة لوالده على سرير المرض، عبر صفحته على "فيس بوك"، وطمأن الجمهور على صحته وخروجه من العملية، وعلق قائلا: "ألف حمد الله على السلامة يا حبيبى، ودايما منور حياتنا، ويفضل صوتك مالى علينا الدنيا".

وأضاف: "الحمد الله وبفضله وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جدا بالقلب فى النمسا، وبشكر كل الناس اللى سألت على والدى، سواء بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، وبتأسف لو مش عارف أرد على التليفون".

وطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء، إذ قال: "دعواتكم بالتعافى وإتمام الشفاء على خير إن شاء الله".