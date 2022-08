شكرا لقرائتكم خبر عن تسلسل آل تارجيريان من House of the Dragon حتى GOT.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع عرض المسلسل الجديد House of the Dragon المستوحى من رواية الجليد والنار للمؤلف العالمى جورج مارتن، تداخلت أحداث المسلسل الجديد من نطيره السابق Game Of Thrones المستوحى من نفس الرواية والذى عرضه لمدة ثمانى سنوات متواصلة حتى 2019، ومع تداخل الشخصيات والملوك الذين لقبوا ببعض الأسماء المتشابه مثل الملك ايجون الأول وحتى إيجون الرابع، كشف عشاق السلسلة عن رسم توضيحى لشجرة عائلة التارجيريان منذ إيجون الأول حتي دينيريس تارجيريان وجون سنو في أحداث GOT.



House of the Dragon

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدأ ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.