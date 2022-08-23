شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بدرية يشارك الممثلة Flo Wilson بطولة الفيلم البريطاني "قنديل البحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشارك الفنان المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية سيد بدرية في بطولة الفيلم الإنجليزي " Jellyfish and locusts " أو قنديل البحر وجراده ، الفيلم سيتم تصويره في لندن داخل إحدي المصحات النفسية وهو إنتاج بريطاني وتخرجه ياسمين عفيفي وهي مخرجة بريطانية من أصل مصري، ويشارك في بطولته الممثلة البريطانية Flo Wilson .

وكشف الفنان سيد بدرية لليوم السابع أنه يجسد شخصية رجل يفقد الذاكرة ويصاب بمرض ألزهايمر، ليمكث داخل مصحة مع مجموعة حالات ميئوس من علاجهم ، وأشار بدرية أن هذا الدور من أصعب الأدوار التي مرت عليه لأنه رجل فاقد الذاكرة ، ولذلك فلا يوجد تاريخ للشخصية لكي يقدم من خلاله الأداء ولكنه سيعتمد على مرآة الشخصية وهي عيونه فهي التي ستحكي كل شيء .

يذكر أن أول أعمال سيد بدرية في هوليوود فيلم الكوميديا "Hot Shot" عام 1986، مرورًا بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، منها فيلم "Iron Man" عام 2008، وفيلم الدراما "I Am That Man" .