شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تعلن تحضيرها لفيلم جديد من تأليف أيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت النجمة شيرين عبد الوهاب، مداخلة هاتفية خلال حلقة استضافة الشاعرالغنائى والمؤلف أيمن بهجت قمر فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى على قناة cbc والمقرر إذاعتها يوم الخميس المقبل، وكشفت شيرين خلال المداخلة عن أمنيتها لاستكمال دراستها مثل المؤلف أيمن بهجت قمر، قائلة:"مبروك يا أيمونتي، أنا كمان عايزة أكمل تعليمي زيك، و بعمل فيلم جديد مع أيمن"

يذكر أن شيرين عبد الوهاب خاضت تجربة التمثيل في عملين، الأولى خلال فيلم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمى عام 2003، والثانية عندما قدمت بطولة مسلسل "طريقى" عام 2015 وشارك في بطولته باسل خياط وأحمد فهمى وياسمين صبرى وسوسن بدر وندا موسى ومحمد عادل وثراء جبيل وإخراج محمد شاكر خضير.

وأحيت شيرين عبد الوهاب حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى يوم السبت الماضى، وحقق الحفل انتشاراً كبيراً، حيث بكت شيرين لحظة رؤيتها الجمهور التونسى الذى استقبلها بحفاوة كبيرة، وظهرت شيرين بإطلالة لافتة مرتدية فستان أسود مفتوح، وصرخت شيرين بعلو صوتها "وحشتوني".

وفى سياق متصل، تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "المترو" والتى سيتم طرحها على موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ونشر الشاعر أمير طعيمة البوستر التشويقى للأغنية.

ومن المقرر أن تطرح شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة أيضا بعنوان "عودتنى الدنيا" بالتعاون مع النجم تامر عاشور (ملحن الأغنية) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وأغنية "عودتنى الدنيا" من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى، وتنتمى للأغانى الدرامية التى تميزت فيها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور.