شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "كرباج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "كرباج" على يوتيوب، وهى الأغنية السابعة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلى".

وأغنية "كرباج" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى ثانى تعاون بينهما بعد أغنية "الساعة اتنين بالليل"، وتوزيع طارق مدكور، وهذا التعاون بينهما للمرة الثانية بعد غياب 20 عاما من تعاونهما سويا فى أغنية "يوم ورا يوم".

وأغنية "كرباج" تعتبر السابعة من ألبومها "إنسان آلي" الذي تطرح منه أغنية كل فترة، وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية "يلا روح"، وهى الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها، الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

أما آخر كليبات الديفا سميرة سعيد فكانت أغنيتها mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى"، وحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.