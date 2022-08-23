شكرا لقرائتكم خبر عن أسما منير: أنا وبابا ناقر ونقير لكننا أصحاب..بدرس تمثيل وناوية أقتحم المجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، لـ تلفزيون ”الخليج 365”، عن اقتحامها المجال الفنى، وعلاقتها بوالدها على السوشيال ميديا.

وقالت أسما:" بدرس تمثيل علشان ناوية أقتحم المجال الفني وبأخذ ورش وبحب اتعلم حاجات كتير و الورشة غير التمثيل غيرت فيا حاجات كتير أوى ومبسوطة بالتجربة ووالدى كان رافض الأول لكن دلوقتى بقى مبسوط و بيشجعنى وبتعلم ولو حسيت أنى جاهزة هاخذ الخطوة وبيقدم ليا نصائح كتير وعاوزنى نجمة على طول".

وتابعت:" أنا و بابا صحاب أوى و بحترمه جدا بس إحنا ناقر و نقير وبحترم اراءه على السوشيال ميديا وهو حر ومفروض نحترم بعض على السوشيال ميديا، وكان خايف عليا فترة من كلام الناس الجارح وخلاص اتعلمت وفهمت وبقيت عارفة اتعامل مع المواقف دى ازاى، وبحب استمتع بأجواء الصيف، أنا بيزيد وزنى في الصيف و بخسر وزنى في الشتاء".

يذكر أن آخر أعمال شريف منير مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وشارك في بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.