كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:48 مساءً - احتفل الفنان ” أمير كرارة ” بعيد ميلاد زوجته ” هند حسني ” شقيقة الفنان ” أحمد صلاح حسني ” الذي يوافق اليوم 23 أغسطس . فنشر أمير كرارة صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على موقع إنستجرام ظهر بها وهو يحتضنها وأرفقها بتعليق يعايدها من خلاله . وكتب أمير كرارة في تعليقه : ” كل سنة وانتي طيبة حبيبتي وعقبال ١٠٠ سنة .. وربنا يخليكي ليا ولولادك ” .

كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة فنان شهير .. أحدث ظهور لزوجة الفنان ” أمير كرارة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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