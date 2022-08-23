مدير مهرجان قرطاج يتهم فنانة شهيرة بالوقوف وراء حملات تشويه ضد شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:48 مساءً - شن ” كمال الفرجاني ” مجير مهرجان قرطاج هجوما على مواطنته الفنانة ” لطيفة ” اتهمها من خلاله بالوقوف وراء حملات تشويه ضد الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” على خلفية مشاركتها في الدورة ال 56 من المهرجان .

فقال كمال الفرجاني في تصريحات له لإذاعة (آي إف إم) التونسية أن بداية هذه الحملات جاءت بنشر خبر زائف حول عدم مشاركة الفنانة شيرين لحفل ختام مهرجان قرطاج الدولي .

وأضاف الفرجاني أن الحملة كانت قد بلغت ذروتها بعد حفل شيرين بالمهرجان من خلال بعض الصحفيين التابعين للطيفة في تونس .. وتوعدها بالكشف والرد على اتهاماتها قريبًا .

وعن سبب قيام لطيفة بهذا الأمر أشار كمال الفرجاني إلى أن الفنانة التونسية استهدفت هذه الدورة لمهرجان قرطاج لأنه لم تتم دعوتها للمشاركة به، مضيفا أنه في 2019 لم يحضر لها سوى 522 متفرجا فقط في حين أن شيرين حضر حفلها عشرات الآلاف من الجمهور .