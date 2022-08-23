شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا غاضبة من ظهور جيرارد مع صديقته وتستمتع بنزهة مع أطفالها ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمتعت النجمة العالمية شاكيرا، ببعض الوقت مع أبنائها، وهو الظهور الأول لها بعد ظهور صديقها السابق جيرارد بيكيه مع صديقته الجديدة، واحتضنت النجمة ابنيها، ميلان، تسع سنوات، وساشا، سبع سنوات، خلال نزهة للكلاب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد ساعات من ظهور لقطات للاعب السابق جيرارد بيكيه، 35 عامًا، وهو يقبل صديقته الجديدة كلارا شيا مارتي، 23 عامًا، وفقا لموقع ديلى ميل البريطانية.

وقالت مصادر، إن المغنية "غاضبة جدًا" من قرار جيرارد بيكيه الإعلان للجمهور عن صديقته الجديدة، بعد ثلاثة أشهر من انفصالهما، حيث ورد أنهما عقدا اتفاقًا أنهما لن يظهرا مع شركائهما الجدد خلال العام الأول منذ الانفصال، وبدت شاكيرا خافتة بينما كانت تركز على أطفالها خلال النزهة.



شاكيرا برفقة أطفالها



شاكيرا فى نزهة مع أطفالها

وارتدت شاكيرا، فستانًا ورديًا منقوشًا مع حذاء رياضي للنزهة العائلية، مع إبقاء ذراعيها ملفوفتين حول أبنائها، يأتى هذا بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للنجم الإسباني جيرارد بيكيه برفقة صديقته الجديدة كلارا تشيا مارتى، التى التقى بها أثناء عملها فى شركة الإنتاج الخاصة به كوزموس. وكان جيرارد بيكيه مدافع نادى برشلونة وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا قد أعلنا فى يونيو الماضى انفصالهما بشكل رسمي بعد علاقة استمرت 11 عاما، وقالا فى بيان مشترك، "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية، شكرًا لتفهمكم". ونشرت صحيفة "تليسينكو" الإسبانية الصور الأولى للنجم جيرارد بيكيه الذى ظهر مع صديقته التى تصغره بنحو 12 عاما أثناء حضورهما حفل المطرب الإسباني دانى مارتن.



شاكيرا مع أطفالها