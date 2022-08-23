شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نيكول كيدمان تبرز عضلاتها ولياقتها البدنية الهائلة فى عمر الـ 55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عززت نيكول كيدمان من مكانتها كرمز من رموز هوليود في مجال الموضة والأزياء مؤخراً، وذلك من خلال عدة صور لها التقطتها بأحدث سيشن تصوير على غلاف مجلة Perfect، حيث ظهرت الممثلة البالغة من العمر 55 عاما بصورة أصغر من عمرها بشكل كبير في صورها الأخيرة.



نيكول كيدمان

اللافت للنظر هو صورة نيكول كيدمان حينما أبرزت عضلاتها ولياقتها البدنية بعضلات بارزة للغاية على طريقة الرياضين حتى تبادر لأذهان من رآها صورة رونالدو لاعب مانشستر يونايتد وغيره من أشهر المهتمين بلياقتهم البدنية، إلا أنها تفوقت عليهم أيضاً نظراً لأنها في الـ 55 من عمرها.

من ناحية أخرى كانت احتفلت الممثلة العالمية نيكول كيدمان بعيد ميلادها الشهر الماضى، إلا أن موقع الديلي ميل تطرق إلى أمر آخر بعيدًا عن تلك المناسبة، وهو ممثل في إقدامها على شراء شقة جديدة بعقار تمتلك فيه أربعة شقق أخرى، وتحديدًا في "سيدنى" إذ باتت بذلك تمتلك فيه خمسة شقق.

وأضاف التقرير أن سعر أحدث شقة اشترتها نيكول كيدمان التي تبلغ من العمر 55 عامًا يصل إلى 1.35 مليون دولار، وذلك بسبب حرصها على توسيع محفظتها العقارية بصورة أكبر مثلما يحصل مع الكثير من المشاهير.