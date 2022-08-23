شكرا لقرائتكم خبر عن نيولوك النجوم.. نيكولاس كيج بشعر أحمر لامع فى تحول مثير بمظهره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى نيكولاس كيج، بمظهر جديد غير مألوف يجعله بالكاد معروفًا، حيث أطل بشعر أحمر لامع فى تحول مثير بمظهره، وكشف نيكولاس كيج عن مظهره الجديد بعد أن خضع لتحول جذرى في الشعر، حيث صبغ ممثل هوليوود، البالغ من العمر 58 عامًا، شعره باللون الأحمر النارى اللامع، وقد تم رصده من قبل المعجبين المصدومين.

وشارك أحد المعجبين صورة للنجم العالمى، أمس الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وهو يظهر بشكله الجديد بلحية وشعره الأحمر، وكتب مستخدم موقع التواصل الاجتماعى، فى تعليقه على الصورة: "نيكولا كيج بشعر أحمر كرزى جديد"، كما شوهد النجم الهوليوودى فى محل بقالة في لاس فيجاس بتسريحة شعره الجديدة.



نيو لوك نيكولاس كيج

من المفترض أن "كيج" قد صبغ شعره لدور جديد بعد أن حقق فيلمه الأخيرThe Unbearable Weight of Massive Talent ، نجاحًا كبيرًا بين المعجبين والنقاد، وحصل الفيلم على تقييم جديد نادر بنسبة 100 في المائة من خلال الموجة الأولى من المراجعات على موقع Rotten Tomatoes، ويلعب نيكولاس في الفيلم، نسخة من نفسه ويواجه صعوبات مالية قبل الموافقة على الظهور في حفلة عيد ميلاد أحد الملياردير المعجبين مقابل مليون دولار.

كما يشارك في الفيلم نجوم بينهم، تيفاني هاديش، وآيك بارينهولتز ، وشارون هورغان ، ونيل باتريك هاريس ، وليلي مو شين ، ابنة كيت بيكنسيل ومايكل شين، وظهر كيج في أفلام ناجحة بما في ذلك City of Angels و Face Off و Snake Eyes، وفي أبريل الماضي، كشف كيج، عن جنس طفله الأول من زوجته ريكو شيباتا.