شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يقدم ديو غنائي مع أسماء الجمل نجمة برنامج "الدوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت أسماء الجمل ، نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والغنائية وتقديم البرامج " الدوم" مع الفنان محمود العسيلي في تقديم أغنية بعنوان طمنوني، في أول انطلاقة غنائية لها بعد فوزها في النسخة الاولى من البرنامج.

أغنية طمنوني من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب سعدي جوهر، والفيديو كليب من إخراج أحمد المرسي

وتعد أسماء الجمل واحدة من أهم واقوى الأصوات التي شاركت في برنامج الدوم ولاقت اعجاب لجان التحكيم بمراحلها المختلفة وايضاً استحسان الجمهور التي ساعدها لحقيق حلمها والفوز في شعبة الغناء بالموسم الاول من البرنامج.

وتقول كلمات الأغنية:

طمنوني على اللي عايش فيا ومفارق عيوني

واللي قلبي وروحي عنه بيسألوني

عامل إيه وأخباره إيه

حب بعدي ولا لسه عرفوني؟هي فينها؟

لسه باقية على اللي كان بيني وبينها

ده اللي من يوم بعدها وفاضي مكانها

نفسي يبقى مكاني فاضي أصلي عايش على الأمل ده صدقوني

تضم القائمة الكاملة للفائزين ببرنامج الدوم، في فئة التقديم التليفزيوني، كل من: مريم حسن، يارا مجدي، وفي فئة التمثيل: سعد سمير وماريا أسامة، وفي فئة الغناء: أسامة عطية وأسماء الجمل.