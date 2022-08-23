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نجوم الفن يقدمون التعازى لـ لطيفة فى وفاة شقيقها:ربنا يصبرك على فراقه

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، تقديم التعازى للنجمة لطيفة لوفاة شقيقها الأكبر حسن، عبر حساباتهم على تويتر وإنستجرام.

وكتب أكرم حسنى، قائلا:"البقاء لله  ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته و يصبرك، وقال فتحى عبد الوهاب:" البقاء لله .. ربنا يصبركم"، فيما كتبت مى كساب، قائلة:" البقاء لله الله يرحمه ويصبر قلوبكم علي فراقه".

وقال عمرو ياسين:" البقاء لله ربنا يرحمه و يجعل مثواه الجنة"، وكتبت دينا:" البقاء و الدوام لله و لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يصبركم و يجعل مثواه الجنة"، وقالت  درة:" الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبركم عزيزتي البركة فيك".

وكتب نيشان:" لطيفة الغالية الله يرحمه ويصبركم البقاء لله"، وقالت  دارين حداد:" ان لله وانا إليه راجعون الله يرحمه وربي يصبركم حبيبتي"، كما قدمت لها التعازى فريال يوسف، قائلة:" الله يرحمه و ربي يصبركم على فراقه ...انا لله و انا اليه راجعون"، وقال تامر حسين:" البقاء لله حبيبتي ربنا يصبركم ويجعل مثواه الجنة امين".

وأعلنت النجمة لطيفة، عن وفاة شقيقها الكبير، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" أخويا الكبير حسن الغالى الطيب الحنين السند كنا منتظرينك ولكن القدر كان أسرع الله يرحمك يا حبيب اختك انا لله وانا اليه راجعون يا رب يصبرنا على فراقك".

 

دارين حداد و فريال يوسف
دارين حداد و فريال يوسف

 

فتحى عبد الوهاب و نيشان و تامر حسينى
فتحى عبد الوهاب و نيشان و تامر حسينى

 

لطيفة
لطيفة

 

مى كساب و عمرو ياسين و دينا
مى كساب و عمرو ياسين و دينا

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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