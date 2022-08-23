قبل نهاية "منعطف خطر".. ديكوره استغرق تحضير 6 أشهر بتكلفة تخطت 3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصدر مسلسل "منعطف خطر"، الذي يعرض حاليًا على منصة "شاهد vip"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة الماضية، وذلك قبل عرض الحلقة قبل الأخيرة والأخيرة منه يوم الجمعة المقبل.

ولعل ديكور "منعطف خطر"؛ من أبرز العوامل التي ساهمت في رسم العالم البوليسي ذات الطابع الغامض للمسلسل.

وقال المهندس يحيى علام، المشرف العام على ديكورات "منعطف خطر"، إن الديكورات والإكسسوارات الخاصة بالمسلسل، ساهمت في رسم العالم البوليسي التشويقي الخاص بـ"المحقق هشام"، الدور الذي يجسده النجم باسل خياط، وجميع المشتبهين ببيوتهم والعوالم الخاصة بهم.

وأضاف علام، في بيان صحفي، إن مرحلة التحضيرات والمعاينات استغرقت أكثر من 6 أشهر قبل التصوير، مشيرا إلى أن معظم الديكورات تم تصميمها خصيصًا لمسلسل "منعطف خطر"، وتم الاستعانة بالعديد من الإكسسورات.

وتابع علام، أن طابع الديكورات يمزج بين الواقعية والغموض، وظهر ذلك في اختيار مواقع التواصل المختلفة، وأيضًا من خلال تفاصيل الفرش والإكسسوار بداخل كل ديكور، موضحًا أن الديكورات التي ظهرت داخل بعض المشاهد، كانت مستمدة من حقبة التسعينيات، حيث كانت مصممة خصيصًا من أجل إضافة عمق للشخصيات وطبيعة الدراما والأحداث التي تتم بها، وكان من أبرز الديكورات التي تم تنفيذها هو ديكور "شقة جمال"، و"مديرية الأمن"، و"شقة هشام"، و"ورشة جمال" و"شركة خالد سليمان".

وعن اللون الأحمر الذي ظهر خلال مسلسل "منعطف خطر"؛ أوضح يحيى علام إنه تم الاستعانة ببالتة ألوان كاملة، مشيرًا إلى أن اختيار اللون الأحمر في كثير من الديكورات وتفاصيل الإكسسوارات أو من خلال الإضاءة، ليعطي تلميحات عن شخصية القاتل.

مسلسل "منعطف خطر" مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر منصة "شاهد VIP" تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وريهام عبد الغفور وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان وغيرهم.

جدير بالذكر أن يحيى علام، شارك موخرًا في مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، وقبله العديد من المسلسلات منها: "ليالي أوجيني، زي الشمس، وفوق مستوى الشبهات".