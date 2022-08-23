داخل حمام السباحة.. بسمة تخضع لجلسة تصوير في حب الصيف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة بسمة، لجلسة تصوير جديدة كشفت عن صور منها، اليوم الثلاثاء.

ونشرت بسمة، صور الجلسة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في بعضها داخل حمام السباحة، وعلّقت: "في حب الصيف".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة، فيلم "قبل الأربعين" في 2021، مع النجوم: داليا مصطفى، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي ‏رزق، أحمد حلاوة، معتز هشام، لبنى ونس، وجميل برسوم وغيرهم، من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبرة، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

كما شاركت بسمة، في نفس العام، ببطولة فيلم "ماكو" مع النجوم: ناهد السباعي، بسمة، منذر رياحنة، نيقولا معوض، محمد مهران، سارة الشامي، عمرو وهبة، ومراد يلدريم وغيرهم، وهو من إخراج محمد هشام.