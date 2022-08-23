إيرادات الأفلام.. "تسليم أهالي" في المقدمة و"بحبك" قبل الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام، هي: "الدعوة عامة"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، وحققت أمس الاثنين 22 أغسطس 2022، إيرادات وصلت لـ مليون و230 آلاف و158 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي:

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 453 ألفًا و677 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 321 ألفا و579 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم" بعد تفوقه على فيلم "بحبك"، إذ حقق 227 ألفا و569 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وجاء في المركز قبل الأخير فيلم "بحبك" والذي حقق 146 ألفا و12 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وحصل على المركز الخامس والأخير فيلم "الدعوة عامة" محققا 81 ألفا و321 جنيها، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.