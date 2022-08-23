فن ومشاهير

وفاة شقيقة الفنان محيي إسماعيل وعمة المخرج أشرف فايق

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المخرج أشرف فايق، اليوم الثلاثاء، وفاة عمته السيدة أنوار إسماعيل، شقيقة الفنان محيي إسماعيل.

وكتب فايق، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "عمتي أنوار إسماعيل في ذمة الله.. يرحمك ويحسن إليكي".

أشرف فايق شارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال، ومنها: "امرأتان ورجل، الكماشة، أنا وأنت وبابا في المشمش، أبناء على الطريق، والشرسة"، وقام بإخراج أفلام منها: "أسانسير 5 نجوم، اللبيس، قصة الحي الشعبي، الزمهلوية، اللمبي 8 جيجا"، وآخر أعماله فيلم "تك تك بوم" مع النجم محمد سعد عام 2011.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا