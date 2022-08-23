أول ظهور علني لوالدة مني الشاذلي.. والجمهور: ”شبهك قوي” – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:54 مساءً - شاركت الإعلامية المصرية منى الشاذلي، متابعيها صورتين لوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلّقت الإعلامية منى الشاذلي علي الصور قائلة: ماما، كل سنة وانتي طيبة وكل الأمهات بخير.. عيد أم سعيد.

ولاقت الصور إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها، وانهالت عليها التعليقات مؤكدين أنها تشبهها كثيرًا.

نشأة منى الشاذلي:

ولدت الإعلامية منى الشاذلي في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر وذلك في عام 1973 ولذلك فهي تبلغ من العمر 48 عام، اسمها الكامل هو (منى محمد محمود أحمد الشاذلي)، وهي من مواليد مدينة القاهرة وقد درست الإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم عملت في مجال العلاقات العامة في شركة المقاولون العرب، التحقت بعد ذلك بالعمل في شبكة راديو وتلفزيون العرب والتي كان يتم بثها من روما عاصمة إيطاليا.

منى الشاذلي وزوجها وأولادها

تزوجت الإعلامية المصرية منى الشاذلي من رجل الأعمال والمنتج الإعلامي سمير يوسف، ورزقت منه بثلاثة بنات منهم بنتان توأم، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعض الصور التي تم التقاطها لمنى الشاذلي برفقة زوجها وبناتها ويعتبر هو الظهور الأول للأسرة كاملة عبر السوشيال ميديا وذلك لكون منى الشاذلي وزوجها حريصين على عدم نشر حياتهم الشخصية عبر مواقع التواصل أو وسائل الإعلام.

وفي أحد اللقاءات تحدثت منى الشاذلي عن زوجها فقالت: “أنا كنت محظوظة، وجزء كبير من نجاحي هو دعم زوجي لي، والنجاح يكون أحلى عندما يكون شريكك حابب نجاحك، النجاح يكون له طعم أجمل عندما يكون شريكك واقف في ضهرك، وأنا نجاحي واستمراري جزء كبير منه بدين بيه لزوجي وشريك حياتي وأسرتي كلها”.

:منى الشاذلي منذ بدايتها وحتى اليوم

تُعد الإعلامية منى الشاذلي واحدة من أهم الإعلاميات في الوطن العربي.

بدأت منـى الشاذلي حياتها العملية كمقدمة برامج من خلال شبكة قنوات ART في أواخر التسعينات، وقدمت عدد من البرامج الخفيفة في البداية، ثم قامت بتقديم برامج ترفيهية منها برنامج “لا تذهب هذا المساء”، وفي عام 2003 قامت منى الشاذلـي بتغيير جلدها في مجال التقديم، لتقدم برنامج “القضية لم تحسم بعد” وفي نفس العام قدمت برنامج ” لا أرى لا أسمع لا أتكلم”.

انتقلت بعدها منى الشاذلـي إلى قناة دريم لتبدأ رحلة جديدة في مجال الإعلام وقدمت في 2005 برنامج “العاشرة مساء” حتى 2012.

ثم انتقلت منى الشاذلـي إلى MBC مصـر في نفس العام وقدمت برنامج “جملة مفيدة” لعام واحد فقط وتركتها في 2013.

انتقلت بعد ذلك إلى قناة CBC المتواجدة بها حالياً وابتعدت منى الشاذلـي عن تقديم برامج لها أي علاقة بالسياسية، وتقدم حالياً برنامج “معكم”.

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