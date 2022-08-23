فخرية خميس : ” لا تفجعون عيالي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:54 مساءً - ردت الفنانة العمانية ” فخرية خميس ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام على شائعة وفاتها التي ترددت مؤخرا معربة عن استيائها من هذا الأمر وما تسببه تلك الأخبار الكاذبة والشائعات من أذي لأبنائها ومحبيها .
وتضمن المنشور صورة لخبر عن وفاة الفنانة فخرية خميس، كتبت الأخيرة في تعليقها عليه : ” حسبي الله ونعم الوكيل في نشر الإشاعات الكاذبة .. مازلت على قيد الحياة ولله الحمد والشكر اتمتع بالصحة والعافية .. اتقوا الله لا تفجعون عيالي ومحبيني بالأخبار الكاذبة ” .
وتابعت في تعليق آخر لها في نفيها لهذه الشائعة : ” الحمد لله مازلت على قيد الحياة وبخير واتمتع بالصحة والعافية وحسبي الله ونعم الوكيل في من ينشر الأخبار الكاذبة ” .
وأضافت فخرية خميس : ” أنا عمانية أصل وفصل ومن مواليد الكويت وأكون في الكويت فقط لما تتاح لي المشاركة في الأعمال الفنية وجزاهم الله خير المنتجين لما يتذكروني يطلبوني للمشاركة ” .
وقالت : ” وعندي الاستعداد الصحي والمعنوي لأي مشاركة في السلطنة وخارجها المهم دور يتناسب مع سني وتاريخي الفني حفظكم الله .. أحبكم ” .
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