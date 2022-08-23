الموت يفجع الفنانة ” لطيفة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:54 مساءً - أعلنت الفنانة ” لطيفة ” عن وفاة شقيقها الأكبر ” حسن ” صباح اليوم في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
ونعت لطيفة شقيقها في منشورها قائلة : ” أخويا الكبير حسن، الغالى الطيب الحنين السند كنا منتظرينك ولكن القدر كان أسرع ” .
وتابعت الفنانة التونسية : ” الله يرحمك يا حبيب أختك .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. يا رب يصبرنا على فراقك ” .
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