الموت يفجع الفنانة ” لطيفة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:54 مساءً - أعلنت الفنانة ” لطيفة ” عن وفاة شقيقها الأكبر ” حسن ” صباح اليوم في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

ونعت لطيفة شقيقها في منشورها قائلة : ” أخويا الكبير حسن، الغالى الطيب الحنين السند كنا منتظرينك ولكن القدر كان أسرع ” .

وتابعت الفنانة التونسية : ” الله يرحمك يا حبيب أختك .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. يا رب يصبرنا على فراقك ” .