شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الدعوة عامة" يحصد 800 ألف جنيه فى دور السينما خلال 6 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "الدعوة العامة" إيرادات بلغت 81.321 ألف جنيه أمس الاثنين في شباك التذاكر، لتكون اجمالى إيرادات الفيلم بعد 6 أيام عرض 800 ألف جنيه، حيث انطلق الفيلم في دور العرض الأربعاء الماضى للمنافسة في موسم الصيف.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

وكان المخرج وائل فرج قد تحدث لتليفزيون السابع عن كواليس تصوير فيلم الدعوة عامة، قائلا:" كواليس العمل كانت لذيذة و التعامل مع الفنان أحمد الفيشاوى سهل والتجربة كويسة و أنا دخلت المجال كمساعد مخرج الأول واشتغلت مونتير لسنين و ده فدنى في المونتاج بس أنا طول الوقت من جوايا مخرج".

وعن تعب توتا آخر أيام تصوير الفيلم، رد قائلا:" محمد عبد الرحمن اتقربنا لبعض خلال التصوير وعرفته و حبيته جدا وبقى أقرب ناس لقلبى، والمشكلة الصحية لما حصلت لتوتا كان عندى مشكلة أزاى الفيلم هيكمل و كان آخر يومين شغل أكشن ومجهود كبير وهيكون تعب عليه ووصلت لحلول واستكملنا الفيلم في يومين التصوير وكان لازم اتصرف عشان الفيلم يكمل".

ويعرض في السينمات حالياً بجانب "الدعوة عامة" أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد وإخراج خالد الحلفاوى، و"بحبك "بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى ويشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدى الميرغنى وهدى المفتى، و"عمهم" بطولة محمد أمام وإخراج حسين المنباوى.