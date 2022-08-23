شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تعلن وفاة شقيقها الأكبر حسن وتنعيه برسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة لطيفة، عن وفاة شقيقها الأكبر، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:"أخويا الكبير حسن الغالى الطيب الحنين السند كنا منتظرينك ولكن القدر كان أسرع الله يرحمك يا حبيب اختك انا لله وانا اليه راجعون يا رب يصبرنا على فراقك".



لطيفة

وطرحت النجمة لطيفة، الأيام الماضية مينى ألبوم جديد بعنوان "لطيفة 2022" ويضم 6 أغاني منها ثلاث أغاني باللهجة المصرية وأغنيتين باللهجة العراقية وأغنية باللهجة التونسية، والأغانى هى "أحسن أحسن" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، أغنية "هنعيشها مره واحدة" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع محمد حمدي.

ويضم المينى ألبوم أيضاً أغنية "من بلدي" كلمات الشاب كريم حكيم وألحان خالد عبد الفتاح، وأغنية باللهجة التونسية بعنوان "طار طار" وألحان رضا شعير، إضافة إلى أغنيتين باللهجة العراقية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، وتوزيع تراث نمير ووسام عبد المنعم، كما قام بعمل الماستر والمكساج لكافة الأغاني مهندس الصوت أمير محروس.

وانتهت لطيفة من تصوير بعض الأغاني على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني المقيم بألمانيا شريف ترحيمي، كما تصور كليب لأغنية "من بلدي" قريبا في مصر.

وطرحت لطيفة في فبراير الماضى أغنية "حلم" على طريقة الفيديو كليب، من من كلمات الشاعر الراحل الكبير حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب الذي تم تصويره في القاهرة على مدار ثلاثة أيام.