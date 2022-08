شكرا لقرائتكم خبر عن سكان لوس أنجلوس يستقبلون تصوير فيلم "Fast and Furious 10" بالاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسيطر الحماس على جمهور وعشاق سلسلة أفلام "Fast and Furious" حول العالم فى انتظار عودة السلسلة للعرض مع الإصدار العاشر، في أبريل المقبل، والتى بدأت أول عروضها فى عام 2001، كما اتخذ معجبو "Fast and the Furious" طريقًا مباشرًا إلى أنجيلينو هايتس، للتأمل في سوق بوب، وهو المتجر المملوك لعائلة دومينيك توريتو (فين ديزل)، والمنزل الفيكتورى الجذاب للشخصية.

وعلى عكس المنزل المجاور حيث تم تصوير سلسلة WB "Charmed" ، أصبح Bob’s Market ومنزل Dominic وجهة لأكثر من مجرد التقاط صور سيلفى، حيث أنه كل ليلة تقريبًا، يقوم عشاق السيارات بعمل السباقات والاستيلاء على الشوارع في جميع أنحاء المنطقة الواقعة غرب وسط المدينة فى محاولة للاستمتاع بتنظيم السباقات على غرار أحداث سلسلة الأفلام الشهيرة "Fast and Furious"، وذلك وفقًا لما نشرته "Variety".

وفى المقابل، سئم السكان فى لوس أنجلوس الأمريكية، اللذين يعانون من الضوضاء المستمرة والظروف غير الآمنة، ويخططون للاحتجاج على تصوير فيلم "Fast x"، ويأتي الاحتجاج في الوقت الذى وصل فيه الغضب من آثار سباقات الشوارع وعمليات الاستحواذ إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في المدينة، وفى الوقت نفسه، ارتفعت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ووفيات المشاة بشكل كبير خلال الوباء، وغالبًا ما يكون سببها القيادة المتهورة والسرعة، ولقد أصبحت تلك الحوادث وباءً في جميع أنحاء لوس أنجلوس والبلد بأكملها، حيث ارتفعت الوفيات المرورية في الولايات المتحدة بنسبة 21% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 مقارنة بعام 2020.



منزل توريتو

ويشير إشعار استلمه أعضاء المجتمع من مؤسسة FilmLA إلى أن تصوير فيلم Fast X سينطلق، يوم الجمعة، أمام منزل Toretto، مع نشاط خدمات الطوارئ المحاكي ، والتصوير الجوى، ووفقًا لمتحدث باسم FilmLA ، المسؤول عن تصاريح تصوير الأفلام في لوس أنجلوس، فإنه لم يتم الانتهاء من تصريح التصوير، لكن النشرات تم توفيرها للمجتمع من قبل المكتب.

وحصلت Variety على رسالة بريد الكتروني من أحد السكان إلى مجلس مدينة لوس أنجلوس ونصت الرسالة على: "سننظم احتجاج لتكريم 178 شخصًا قتلوا على يد متسابقين في الشوارع في لوس أنجلوس، ولإحراج يونيفرسال لتجاهلها القاسي لهذا الوباء القاتل لسباقات الشوارع التي بدأت أفلامها وتواصل الترويج لها"، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن الاحتجاج.

ولم تستجب يونيفرسال لطلبات التعليق، بينما أوضح العديد من سكان أنجيلينو هايتس، في حديثهم إلى Variety ، أن مشكلتهم مع فيلم "Fast and Furious" ليس لها علاقة بالتصوير نفسه للفيلم الذى يستمر يومًا واحدًا بقدر تأثيرها على الحي على مدار العام.