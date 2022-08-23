شكرا لقرائتكم خبر عن متخانقين ولا إيه؟سيلفستر ستالون يوشم كلب على ذراعه بدلا من صورة زوجته ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك أزمة بين النجم العالمى سيلفستر ستالون، وزوجته جينيفر فلافين، البالغة من العمر 25 عامًا، حيث كان لدى النجم وشم عملاق لصورة زوجته علي ذراعه، استبدله بوشم لصورة كلب روكى، وهو أحد شخصيات فيلمه الشهير Rocky Balboa، فيما لم يكشف التقرير الذى نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أى تفاصيل أخرى أو إذا كان هناك خلاف مؤكد أم لا.



سيلفستر ستالون وزوجته



سيلفستر ستالون يوشم صورة زوجته



سيلفستر ستالون يوشم كلب مكان صورة زوجته

وعلي جانب آخر، أعلنت شبكة Paramount بلس - فى وقت سابق - عن طرح المسلسل الجديد Tulsa King الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى سيلفستر ستالون المرشح لجائزة الأوسكار بداية من يوم 13 نوفمبر المقبل، مع طرح أول حلقتين بشكل متتالى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

سيلفستر ستالون

يدور مسلسل Tulsa King حول زعيم مافيا نيويورك كابو دوايت "الجنرال" مانفريدي (ستالون)، مباشرة بعد إطلاق سراحه من السجن بعد 25 عامًا ونفيه رئيسه بشكل غير رسمي لإنشاء متجر في تولسا، وبالتالي يبدأ دوايت ببطء "طاقم" من مجموعة من الشخصيات غير المتوقعة، لمساعدته على إنشاء إمبراطورية إجرامية جديدة في مكان قد يكون كوكبًا آخر بالنسبة له.

مسلسل Tulsa King من بطولة أندريا سافاج، ومارتن ستار، وماكس كاسيلا، ودومينيك لومباردوزي، وفينسنت بيازا، جاي ويل، إيه سي بيترسون مع جاريت هيدلوند.