بعد ظهورها بالشيشة.. غادة عبد الرازق تُشعل مواقع التواصل بـ “المايوه البكيني”.. شاهدوا كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:43 مساءً - خلال موسم صيف 2022 ظهرت الكثير من النجمات بإطلالات صيفية مميزة، واختارت العديد منهن أن تشارك جمهورها بصور خلال تواجدها في حمام السباحة في إجازة الصيف.

وظهرت الكثير من الفنانات بـ”مايوهات” مختلفة لاقت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء النجمات، النجمة المصرية غادة عبد الرازق، التي شاركت متابعيها عبر «إنستجرام» بصور من تواجدها في حمام السباحة، بالإضافة إلى أنها كشفت عن وجبتها المفضلة خلال استمتاعها بالأجواء الصيفية.

غادة عبد الرازق تنشر صورتها بالشيشة

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصوره جديدة لها أثناء تواجدها في أحد الاماكن العامة. أثارت الكثير من الجدلز.

حيث ظهرت “عبد الرازق” في الصور وهي تدخن الشيشة، تفاعل متابعي غادة مع الصورة وتلقت الكثير من الانتقادات من بعض متابعيها خاصة وان الكثير منهم يعتبروها قدوة لهم.

كما شاركت “غادة” متابعيها بالعديد من الصور الخاصة باجازتها الصيفية برفقة أحفادها، وتمني لها متابعيها اجازة سعيدة.

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما بعد غياب 4 سنوات

وعلى الصعيد الفني، كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن عودتها إلى السينما بفيلم “جوازة بالعافية“، وذلك بعد فترة غياب استمرت 4 سنوات كاملة عن السينما، حيث بدأت بالفعل تصوير مشاهدها بالفيلم الذي يشاركها في بطولته نجم الكوميديا أحمد آدم، ومن إخراج شريف إسماعيل.

وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

ويعد الفيلم أيضًا عودة لنجم الكوميديا أحمد آدم حيث كان آخر ظهور له في السينما خلال فيلم “200 جنيه” الذي تم عرضه قبل عامين، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد السعدني، مي سليم، دينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

تصريحات لـ غادة عبدالرازق أثارت الجدل

رغم غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، وابتعادها عن العمل الفني منذ تقديم آخر مسلسلاتها «لحم غزال» في رمضان 2021، فإن الفنانة غادة عبدالرازق، تشغل جمهورها ومتابعيها بإطلالاتها الجذابة وتصريحاتها الجريئة، والتي رآها البعض صادمة خاصة حين اعترفت خلالها بأنها فضلت التمثيل ومصلحتها الفنية على ابنتها «روتانا»، لتثير الجدل بين الجمهور، وتصدرت «غادة» تريند جوجل خلال الساعات الماضية رغم أن هذه التصريحات أوردتها منذ شهرين

فكانت غادة عبدالرازق قد اعترفت في تصريحات سابقة بأنها تعرضت لضغوط كثيرة في حياتها أثرت عليها منها وفاة والدها وهى في سن صغيرة، وأضافت: «أمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه»، ورغم ماعانت منه «غادة» فإن البعض رآها قد كررت الأمر نفسه مع ابنتها «روتانا» لتفضل التمثيل على التواجد مع ابنتها في سن صغيرة بحسب تصريحاتها السابقة، إلا أن ذلك لم يمنع «غادة» من الاهتمام بابنتها والاقتراب منها، وتعتبرها «روتانا» من أفضل الأمهات بحسب تعبير لها نشرته عبر حسابها الرسمي على «انستجرام».

كما تحدثت «غادة» في لقاء آخر لها عن أنها أنجبت ابنة واحدة فقط هي «روتانا»، وذلك لانشغالها بالعمل الفني وتحقيق مشوارها.

غادة عبدالرازق كانت قد كشفت من قبل عن عمرها الحقيقي 52 عاما، مشيرة إلى أنها من مواليد 1970، وأكدت في مؤتمر صحفي لمسلسلها الأخير «لحم غزال»: «بقول الحقيقة والله».

الخليج 365

الخليج 365