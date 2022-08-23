شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إعلان خوفه من الاحتباس..ستيفن سبيلبرج يواجه انتقادات بسبب رحلاته الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلكت طائرة خاصة مملوكة للمخرج العالمي ستيفن سبيلبرج، ما قيمته أكثر من 116 ألف دولار من وقود الطائرات منذ يونيو الماضى، على الرغم من إدعاء مخرج هوليوود أنه مرعوب من تغير المناخ.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجلت طائرة جلف ستريم G650 16 رحلات امتدت إلى 17000 ميل منذ 23 يونيو، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات من ADS-B Exchange التي جمعتها شركة Celebrity Jets ونشرتها قناة Fox News هذا الأسبوع، جاء هذا بينما تحدث سبيلبرج، سابقًا، عن خوفه من ظاهرة الاحتباس الحرارى، داعيًا الجميع أن يدركوا أنه قد يشكل خطرًا على الأطفال والأحفاد.



ستيفن سبيلبرج

وقال سبيلبرج، في مقابلة عام 2018، عن فيلمه "Ready Player One": "أنا مرعوب من الاحتباس الحرارى وهو حقيقة علمية إنها ليست خدعة سياسية.. إنها قطعة حقيقية من العلوم الحقيقية والقابلة للقياس الكمى"، وسبيلبيرج، ليس الشخص الوحيد المشهور الذى تحدث ضد ظاهرة الاحتباس الحراري مع الاستمرار في الطيران في جميع أنحاء العالم، حيث واجهت كايلي جينر، وتايلور سويفت، ومارك والبيرج، ردود فعل عنيفة في الأشهر الأخيرة بسبب رحلاتهم القصيرة المتكررة على طائرات بملايين الدولارات.

يأتى هذا فيما أرّخت شركة Celeb Jets رحلات المشاهير على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث استغرقت العديد من الرحلات أقل من 30 دقيقة من الإقلاع إلى الهبوط، ويأتي ذلك بعد أن طارت Kylie Jenner في رحلة مدتها 12 دقيقة عبر كاليفورنيا، ووصفت بـ"مجرمة مناخ" من قبل محاربين بيئيين غاضبين.