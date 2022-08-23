شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان محيى إسماعيل وعمة المخرج أشرف فايق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت، منذ قليل، أنوار اسماعيل شقيقة الفنان الكبير محيى إسماعيل، وأعلن المخرج أشرف فايق عبر صفحته الخاصة على الفيس بوك قائلا وفاة عمته أنوار إسماعيل، شقيقة الفنان محيى إسماعيل والكاتب المسرحى بهيج إسماعيل، ولم يكشف عن موعد الجنازة ولا العزاء.

المخرج أشرف فايق هو نجل المخرج والكاتب الراحل فايق إسماعيل وعمه الفنان الكبير محيى إسماعيل وأيضا عمه الثانى هو الكاتب المسرحى الكبير بهيج إسماعيل فهو ينتمى لعائلة فنية.

يذكر أن النجم الكبير محيي إسماعيل، في ندوة باليوم السابع كان قد صرح قائلاعن الموت ومدى خوفه منه: أنا أكبر شخص يخشى الموت ولكني أحب المقاومة لأني عاشق للحياة، وفي حياتي ما حضرت جنازة، والسبب موقف تعرضت له عندما توفيت زوجة قريب لي في حادث وجاءت لي في "فوطة ملفوفة" وقد فارقت الحياة وطلبوا مني المشاركة في دفنها والنزول في القبر فتعرضت لعملية "إغماء" ومن هنا قررت عدم حضور أي جنازات أو عزاءات.

يذكر أن الفنان محيي إسماعيل صدر له حديثًا كتاب جديد عنوانه "تعقيدات النفس البشرية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مرفقة معه أسطوانة مدمجة تضم عددًا من مشاهد أفلامه.

وكتب "إسماعيل" عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "ده غلاف كتابي غير المسبوق، كتاب عالمي أخذ من عمري سنين طويلة وسيصدر قريبًا من دار نشر عالمية وقد كتبته باللغة العربية واللغة الإنجليزية على أسس علمية وأملي أن يكون في كل بيت شرقًا وغربًا وهدفي منه تطهير النفس البشرية وكتبته بأسلوب سهل ليكون في متناول كل إنسان في البشرية جمعاء".