تسليم أهالي.. هشام ماجد ينشر صورة مع دنيا سمير غانم وشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر النجم هشام ماجد، صورة من كواليس فيلمه "تسليم أهالي" المعروض حاليا في السينمات.

وظهر "ماجد" في الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مع النجمة دنيا سمير غانم، وضيف شرف الفيلم الفنان شيكو.

تدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".