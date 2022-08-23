والد حسام حبيب يوجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، على توجيه رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد إحيائها حفل ختام الدورة 56 لمهرجان قرطاج للفنون في تونس.

حسين حبيب، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، كتب: "ألم يكن مهرجان القلعة تنظيم الأوبرا المصرية أولى من مهرجان قرطاج لجلب السياح إلى بلدك؟".

شيرين عبد الوهاب، في أول ظهور لها بعد تقديمها بلاغات عديدة ضد زوجها السابق الفنان حسام حبيب، أحيت حفل ختام الدورة 56 لمهرجان قرطاج، وقدمت به مجموعة من أشهر أغانيها.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، كانت قد تقدمت في يونيو الماضي، ببلاغ يحمل رقم (32260) للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، واتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير.

وتستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.