"قُبلة" بيكيه وحبيبته الجديدة تشعل نار الغيرة في قلب شاكيرا.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

اشتعلت نار الغضب والغيرة، في قلب المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا، بعد أن شاهدت ولأول مرة شريكها السابق ووالد طفليها مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرار بيكيه، مع صديقته الجديدة، كلارا شيا مارتي، البالغة من العمر 23 عاماً.

وانتشرت عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام الأجنبية، صورا وفيديو تظهر بيكيه (35 عاماً) وهو يقبل طالبة العلاقات العامة، التي قيل إنها كانت السبب وراء انفصال الحبيبين السابقين، خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا.

وأظهرت المشاهد التي نشرها برنامج Socialité الذي يبث على قناة Telecinco الإسبانية، كلارا شيا مارتي بين ذراعي لاعب نادي برشلونة، بعد ما يقارب الثلاثة أشهر من انفصاله عن شاكيرا (45 عاماً)، خلال حفل موسيقي السبت الماضي.

وجعلت صور بيكيه وحبيبته الجديدة، شاكيرا تشعر "بغضب كبير"، وذلك بعدما اتفقت مع حبيبها السابق على عدم الظهور على العلن مع شريك جديد طيلة عام كامل، بحسب "ديلي ميل".

وأفاد مصدر مطلع على علاقة الثنائي الجديد، أنهما كانا يتقابلان منذ أشهر، لاسيما أن كلارا تعمل في قسم العلاقات العامة وتنظيم المناسبات في شركة "كوزموس" التي يملكها بيكيه.

كما أضاف أنهما حاولا الحفاظ على سرية علاقتهما بعيداً عن أنظار الصحافة والاعلام، إلا أن المقربين من اللاعب الشهير كانوا على علم بها منذ فترة، حسب صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وأكد المصدر أن أصدقاء بيكيه ساعدوه في التكتم على تلك العلاقة، بل أخفوا حسابات كلارا ومسحوها من وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتمكن الناس من العثور على صورها، ما يؤكد جدية العلاقة بين لاعب برشلونة والشابة التي تصغره بـ12 عاماً.

يشار إلى أن شاكيرا وجيرارد كانا أعلنا في يونيو الماضي (2022) نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عامًا، مثمرة عن طفلين، ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).

وفي 2010 كانت شرارة التعارف بين بيكيه وشاكيرا، لكن في 2022 انتهت علاقتهما، حين أصدرا بيانا في يونيو الماضي، قالا فيه إنهما يأسفان لتأكيد نبأ الانفصال، الذي كان لزاما لأجل مصلحة طفليهما لأنهما على رأس أولوياتهما، مطالبين باحترام الخصوصية وتفهم الوضع.

والفتاة الجديدة التي ظهر معها نجم دفاع فريق برشلونة الإسباني، هي شقيقة زميله في الفريق فيران توريس، وتدعى كلارا تشيا ماراتي، ذات الـ23 عاما.