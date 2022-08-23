طبيبها يحسم الجدل.. هل تعالج شيرين عبد الوهاب من الإدمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الدكتور نبيل عبد المقصود، مؤسس مركز متخصص فى علاج السموم والإدمان للمخدرات والأدوية، الجدل المثار حول الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد ظهوره معها، وتوجيهها التحية له خلال حفلها الذي أقيم في ختام الدورة 56 لمهرجان قرطاج للثقافة والفنون.

طبيب شيرين، قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن": "شيرين واجهت العديد من المشكلات التي أثرت عليها، وجعلتها ترفض الحديث التواصل مع أي شخص، وهذا أثر عليها سلبًا".

وتابع: "هناك حالات يمتنع الشخص خلالها عن الأكل، وأخرى يتجه الشخص للأكل فيزيد وزنه، وشيرين كانت بحاجة لرعاية ولمن يسمعها ويوجهها للطريق الصحيح، ويعطيها طاقة إيجابية حتى تقف مرة أخرى على قدميها وهذا كان دوري معها كإنسان".

وعن ما يثار بشأن إدمان الفنانة شيرين عبد الوهاب، رد عبد المقصود، وقال: "ما يثار عن ذلك غير صحيح إطلاقا، حالتها لا علاقة لها بالإدمان".

ونال الدكتور نبيل عبد المقصود مؤسس مركز متخصص فى علاج السموم والإدمان للمخدرات والأدوية، تحية خاصة من الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها الذي أقيم في ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون.

وقالت شيرين، في الكلمة التي ألقتها على المسرح: "أحب أشكر دكتوري هو اللي عالجني بجد، وقبل أسبوعين قلت له مش هطلع أغني، قال لي هتقدري وأنا هاجي معاكي"، قبل أن تقوم بتقبيل يد طبيبها.

وحضر الدكتور نبيل، حفل العشاء، الذي أقامه السفير إيهاب شاكر "سفير مصر في تونس"، بحضور الفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان التونسي صابر الرباعي، وزوجته.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.



