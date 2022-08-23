شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن توتا: حب الناس ودعواتهم دخلوا الفرحة على قلبى المجروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، لـ تلفزيون " الخليج 365"، عن الأزمة الصحية التي مر بها الفترة الأخيرة وإجرائه عملية قلب مفتوح".

وقال توتا:" اللى فرحنى أكتر بعيدا عن تعب قلبى حب الناس و دعواتهم ليا وكمية الحب اللى شوفتها على السوشيال ميديا بعد ما فوقت فرحت جدا وده اللى ربنا كرمنى به حب الناس".

وتابع:" والحمد الله أنا في مرحلة التعافى وإن شاء الله أرجع زى الأول و مبسوط إنى خسيت والظروف الصعبة في فيلم دعوة عامة جات آخر يوم لما أنا تعبت والأجواء كانت جميلة وكلنا كنا مبسوطين وجينا على نفسنا عشان نعمل حاجة حلوة تعجب الناس".

كما تحدث المخرج وائل فرج، عن كواليس تصوير فيلم دعوة عامة، قائلا:" كواليس العمل كانت لذيذة و التعامل مع الفنان أحمد الفيشاوى سهل والتجربة كويسة و أنا دخلت المجال كمساعد مخرج الأول واشتغلت مونتير لسنين و ده فدنى في المونتاج بس أنا طول الوقت من جوايا مخرج".

وعن تعب توتا آخر أيام تصوير الفيلم، رد قائلا:" محمد عبد الرحمن اتقربنا لبعض خلال التصوير وعرفته و حبيته جدا وبقى أقرب ناس لقلبى، والمشكلة الصحية لما حصلت لتوتا كان عندى مشكلة أزاى الفيلم هيكمل و كان آخر يومين شغل أكشن ومجهود كبير وهيكون تعب عليه ووصلت لحلول واستكملنا الفيلم في يومين التصوير وكان لازم اتصرف عشان الفيلم يكمل".