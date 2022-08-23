شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تطرح أغنية "نجم مصر" بتوقيع توما ومحمد مصطفى ملك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون، لطرح أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، غداً الأربعاء، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

وأحيت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، مؤخرا حفلا غنائياً ضمن مهرجان صيف عمان، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما أحيت ديانا كرزون مؤخراً، حفلا غنائيا ضمن احتفالات عيد استقلال الأردن.

وطرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

كانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد احتفلت مؤخرا بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، والذى أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان".

يذكر أن آخر أغنيات المطربة الأردنية ديانا كرزون، بعنوان "الدنيا بتضحك" والتي طرحتها على وقع الفيديوهات "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى".