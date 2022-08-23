شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: متهمة إنى بلبس باروكة أنا حرة إن شالله ألبس حلة على دماغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إسعاد يونس، الرد على كل من اتهامها، بارتداء باروكة، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" بقالى 8 سنين متهمة إنى بلبس باروكة و معرفش ايه وجه الاتهام أنا حرة حتى ألبس حلة على دماغى"، وكتبت لها الفنانة مايان السيد:" أنتى قمر".



إسعاد يونس

وكانت إسعاد يونس قد نشرت على حسابها بانستجرام مقطع فيديو استضافت خلاله أمنية مونيكا محاربة السرطان والمتفوقة بالثانوية العامة، وعلقت على مقطع الفيديو بـ"أمنية مونيكا محاربة السرطان مقابلتها شرف ليا"، وقالت أمنية خلال المقطع انا نفسى أدخل كلية إعلام القاهرة ونفسى أدرس علاقات عامة .

وحرصت إسعاد يونس على إجراء مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق لتهنئ مونيكا على نجاحها ووعدتها أن تحل ضيفة في كواليس برنامج "صاحبة السعادة".

وتابعت إسعاد يونس أنها فخورة بنجاح مونيكا وسعيدة جدا برغبتها في مقابلتها بشكل شخصي ويعد ذلك تكريما بالنسبة لها لأنها نموذج مشرف لشابة تمكنت من مواجهة صعوبات الحياة وأعطت درس اليوم لكل مشاهد أن يمتن لنعم ربنا.

وأردفت إسعاد أن مونيكا شخصية لديها رؤية أكبر من سنها وعلى الرغم من صعوبة المحنة التي واجهتها لديها القدرة على اتخاذ القرار وهذا نتيجة نشأتها في أسرة تعلم جيدا رسالتها اتجاه ابنتهم وسوف تتمكن من هزيمة المرض وتحقيق أحلامها بإذن الله.